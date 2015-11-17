

ABD Dışişleri Bakanlığı ise valilerin yasal olarak böyle bir yetkilerinin olup olmadığının net olmadığını açıkladı.







Dışişleri Bakanlığı ayrıca gelecek yıl ülkeye 10 bin Suriyeli göçmeni kabul etme planlarında bir değişiklik yapmadıklarını da bildirdi.







ABD Başkanı Barack Obama da Antalya'da yapılan G20 zirvesi'nde Amerikalılara savaştan kaçan Suriyelilere karşı üzerlerine düşeni yapma ve onlara kapılarını açma çağrısında bulunmuştu.







Obama "Kapıyı suratlarına kapamak değerlerimize ters düşer" demişti.







Ancak Michigan eyaletinin valisi Rick Synder, Paris'te 129 kişinin öldüğü saldırının ardından "terörizm tehdidini" gerekçe göstererek Obama'nın bu çağrısına karşı çıktı.







Synder, 'ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı güvenlik, izin ve prosedürleri yeniden gözden geçirene kadar eyalete yeni Suriyelilerin kabulüne ara vereceklerini' açıkladı.