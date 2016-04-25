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'abd suriye'deki askeri varlığını artıracak'

'ABD SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRACAK'

ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye terör örgütü IŞİD'le mücadele için ek 250 askeri personel gönderme kararı aldığı bildirildi. Obama'nın kararını bugün resmen açıklaması bekleniyor.

Tarih : 25 Nisan 2016, 11:16
Puan Ver : 'abd Suriye'deki Askeri Varlığını Artıracak'(5/10)2


    ABD Başkanı Barack Obama'nın sürpriz Suriye kararına ilişkin haber Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Başbakan Angela Merkel'in resmi konuğu olarak geldiği Almanya'da Hannover Fuarı'nın açılışını yapacak olan Obama, bugün önde gelen Batılı liderlerin hazır bulunacağı bir mini zirveye katılacak.



5 Batılı liderin mini zirvesi



Merkel'in önderliğinde yapılacak zirveye Obama'nın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve İngiltere Başbakanı David Cameron katılıyor. ABD'li hükümet çevrelerine göre güvenlik konusunun öne çıkacağı toplantıda başta Suriye'deki durum olmak üzere uluslararası gündemin ele alınması bekleniyor.



Özel harekat timleri yollanıyor



50 ABD özel harekat görevlisi geçen yıl muhalifleri eğitmek üzere Suriye'ye yollanmıştı. Obama'nın açıklayacağı kararla bu sayı 300'e çıkacak. Yollanacak ek personel de çoğunlukla özel harekat uzmanları ve destek unsurlarından oluşacak.



ABD'li personel cephe yakınlarında faaliyet göstermekle birlikte çatışmalara katılmayacak. Ana görevi, kuzeydoğuda Sünni Arapları Kürt birlikleriyle birlikte terör örgütü IŞİD'e karşı çatışmalarda eğitmek olacak.



Musul ve Rakka operasyonuna hazırlık



ABD'li güvenlik çevreleri karara "mevcut kazanımları korumak ve yenilerini elde etmek" amacını gerekçe gösteriyor. Bunlar arasında terör örgütü IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'nın ele geçirilmesi de bulunuyor.



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, geçen hafta yaptığı açıklamada, 217 askeri personel ve 8 Apaçi helikopteri gönderileceğini duyurmuştu. Bu ülkedeki ABD askerleri de IŞİD'e karşı Iraklı askerleri eğitiyor. ABD'li askerlerin Musul ve Rakka'yı IŞİD'den kurtarma operasyonuna destek vereceği tahmin ediliyor.








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