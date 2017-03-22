Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

abd, suriye'de deaş'lıların bulunduğu okulu vurdu

ABD, SURİYE'DE DEAŞ'LILARIN BULUNDUĞU OKULU VURDU

ABD öncülüğündeki güçler Suriye'de bir okul vurdu. Saldırıda 33 kişinin öldüğü bildirildi.

Tarih : 22 Mart 2017, 12:31
Puan Ver : Abd, Suriye'de Deaş'lıların Bulunduğu Okulu Vurdu(10/10)12


AFP'nin aktardığı habere göre ABD öncülüğündeki güçler, Suriye'nin kuzeyinde bir okula hava saldırı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda 33 kişi öldü.




Saldırının dün erken saatlerde gerçekleştirildiğini kaydeden Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman, "Şimdi 33 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Ölenler Rakka, Halep ve Humus'tan kaçan sivillerdi" dedi.



 



kaynak:hürriyet









Etiketler: Abd  Suriye  De  Deaş  Lıların  Bulunduğu  Okulu  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER