ABD, SURİYE'DE DEAŞ'LILARIN BULUNDUĞU OKULU VURDU
ABD öncülüğündeki güçler Suriye'de bir okul vurdu. Saldırıda 33 kişinin öldüğü bildirildi.
AFP'nin aktardığı habere göre ABD öncülüğündeki güçler, Suriye'nin kuzeyinde bir okula hava saldırı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, saldırıda 33 kişi öldü.
Saldırının dün erken saatlerde gerçekleştirildiğini kaydeden Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdurrahman, "Şimdi 33 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Ölenler Rakka, Halep ve Humus'tan kaçan sivillerdi" dedi.
kaynak:hürriyet
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