

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Lloyd Austin, Amerikan komando timlerinin, Suriye'nin kuzeyinde bulunduklarını ve YPG - Peşmerge grubuyla ortak hareket ettiklerini söyledi.







NTV'de yer alan habera göre General Austin, Kuzey Suriye'de güvenli bölge ya da uçuşa kapalı bölge önermezken, bölgeyi kara gücüyle korumak gerektiğini vurguladı Lloyd Austin, Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'ndaki brifing sırasında konuştu.











Austin, Amerikan askerinin Kuzey Suriye'ye girdiğini ve IŞİD'e karşı çatışma bölgesinde olduğunu açıklamış oldu. Ancak Amerikalı general, YPG ile işbirliğinin ayrıntılarını vermedi.