

Erdoğan ya da ailesinin, IŞİD ile ortaklaşa petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarını direkt olarak reddettiklerini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner'e, bir gazeteci "Erdoğan ve ailesi ile ilgili sözlerinizi desteklemek için elinizde hiç kanıt var mı çünkü oğlu hayatında hiç çalışmamış ama milyarder birisi" sorusuna verdiği yanıtta, Erdoğan ve ailesinin IŞİD ile kaçak petrol ticareti yaptığına ilişkin de herhangi bir kanıt bulunmadığı yanıtını verdi.







Toner, "Bu soruya yanıtım, kimsenin elinde bu iddialarını doğrulayacak kanıt var mı Ortaya atılan bir sürü iddia var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin, IŞİD ile petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarına dün de yanıt verdim. Bizim elimizde hiç bir kanıt yok. Durum bu. Biz bu iddiaları direkt olarak reddediyoruz. Dürüstçe söylemek gerekirse, aileye yöneltilen bazı iddiaları sorguluyoruz" dedi.