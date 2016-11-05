

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Kaide lideri Faruk El Kahtani'nin 23 Ekim'de Afganistan'ın Kunar vilayetine yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Cook, “Bu başarılı hava saldırısı ABD'nin uluslararası terör ağlarını bozmak ve ABD'ye saldırı planlayan terör örgütü liderlerini hedef alan saldırılarının bir başka örneğidir” dedi.







ABD'li Sözcü, bir başka El Kaide lideri Bilal El Utabi'nin bir başka hava saldırısında hedef alındığını ancak hava saldırısı sonuçlarının henüz netlik kazanmadığını aktardı.







Suudi arabistan doğumlu Kahtani, Şubat ayı içinde ABD'nin aranan teröristler listesinde bulunuyordu. Kahrani, Avrupa'yı hedef alan saldırılarla suçlanıyordu.