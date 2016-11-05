ABD SÖZCÜSÜ DOĞRULADI.. ÖLDÜRÜLDÜ!
ABD, Afganistan'ın doğusuna düzenlenen hava saldırısı sırasında El Kaide lideri Faruk El Kahtani'nin öldürüldüğünü doğruladı.
Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Kaide lideri Faruk El Kahtani'nin 23 Ekim'de Afganistan'ın Kunar vilayetine yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Cook, “Bu başarılı hava saldırısı ABD'nin uluslararası terör ağlarını bozmak ve ABD'ye saldırı planlayan terör örgütü liderlerini hedef alan saldırılarının bir başka örneğidir” dedi.
ABD'li Sözcü, bir başka El Kaide lideri Bilal El Utabi'nin bir başka hava saldırısında hedef alındığını ancak hava saldırısı sonuçlarının henüz netlik kazanmadığını aktardı.
Suudi arabistan doğumlu Kahtani, Şubat ayı içinde ABD'nin aranan teröristler listesinde bulunuyordu. Kahrani, Avrupa'yı hedef alan saldırılarla suçlanıyordu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar