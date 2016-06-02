

Mardin Nusaybin'deki operasyonlarındünkü bölümünde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda silah ele geçirildi.Silahlar arasında ABD-İsveç yapımıAntitank (AT-4) roketi de yer aldı.



Nusaybin'de 24-26-27 Mayıs'ta 100'e yakın teröristin teslim olması ardından bitme noktasına gelen örgüt, çatışmadan kaçınarak özellikle bombalısaldırılara ağırlık verdi. İlçe merkezinde devam eden operasyon esnasında, Amerikan yapımı 1 adet Antitank (AT-4) roketi ve 1 jeneratör de ele geçirilen silahlar arasında yer aldı. Diğer taraftan geçen haftailçede teslim olan 11 teröristten 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı 2 teröristin tedavisi ise sürüyor.