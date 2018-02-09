ABD Senatosu, federal hükümetin resmi olarak kapanmasından yaklaşık 2 saat sonra 6 haftalık bir geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, federal hükümetin resmi olarak kapanmasından yaklaşık 2 saat sonra 6 haftalık bir geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarının, kısmi kapanmanın sona ermesi için ABD Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor.

71 OYLA KABUL EDİLDİ

Amerikan federal hükümetine 23 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Senato'da Washington saatiyle 02.00 surlarında 28'e karşı 71 oyla kabul edildi.

Federal hükümetin harcamalarına yönelik limitlerin 2 yıl boyunca kaldırılmasını ve borç tavanının Mart 2019'a ertelenmesini de öngören tasarının birkaç saat içinde ABD Temsilciler Meclisi'nde de oylanması bekleniyor.

2018 mali yılının beşinci geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden de geçer ve Beyaz Saray tarafından onaylanırsa, Kongre, son geçici bütçenin süresi gece yarısında dolmadan yeni bir bütçe onaylayamadığı için kısmen kapanan hükümet resmi olarak yeniden açılacak.

KAPANMAYA BİR SENATÖR NEDEN OLDU

Amerikan federal hükümetinin bu yılki ikinci kapanma sürecine, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un kürsüyü gece yarısına kadar işgal ederek (filibuster) 2 yıllık bütçe teklifinin oylanmasına izin vermemesi yol açtı.

Senato'daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde anlaştıklarını Çarşamba günü açıkladıkları 2 yıllık bütçe planı, federal harcamaların gelecek iki yıl boyunca yaklaşık 300 milyar dolar artmasını öngörüyordu.

Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini tasarının kamu açığını yükselteceği için gerçekleştirdiğini açıklarken, "Cumhuriyetçilerle Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP YÖNETİMİNDEKİ İKİNCİ KAPANIŞ

Paul'un Senato Genel Kurulu'nda kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesi sonucunda federal hükümet, muhtemelen kısa sürecek olsa da ülke tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşamış oldu.

Bundan önceki kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede "hayati olmayan" hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada