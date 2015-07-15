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abd senatörleri internet fiyatlarının peşine düştü

ABD SENATÖRLERİ İNTERNET FİYATLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ

ABD'de geçtiğimiz Şubat ayında yasalaşan Net Neutrality yasalarına göre, internet servis sağlayıcılarının fiyatlandırma politikalarının şeffaf olması şartı konuldu.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:22
Puan Ver : Abd Senatörleri İnternet Fiyatlarının Peşine Düştü(8/10)8


ABD'de geçtiğimiz Şubat ayında yasalaşan Net Neutrality yasalarına göre, internet servis sağlayıcılarının fiyatlandırma politikalarının şeffaf olması şartı konuldu.



Şimdi dört ABD'li senatör, Federal Komünikasyon Komisyonu'nu (FCC), bu yasayı uygulayarak, internet servis sağlayıcılarını kontrol etmesi ve hatta internet servis ücretlerini düşürmesi için zorlamaya başladılar.



Senatör  Bernie Sanders'ın liderliğindeki dört senatör, internet fiyatlarındaki artışın neden kaynaklandığının araştırılmasını istiyorlar. ABD'de, internet servis sağlayıcılarının, abonelere sağladıkları modemlerin kirasında son üç yılda %203 oranında artık tespit edildi. Senatörler, bu artışların tamamen yapay olduğunu ve internet servis sağlayıcıların, kullanıcıları “fark ettirmeden” soyduğunu dile getiriyorlar.



Senatörler ayrıca FCC'nin her eyaletteki ortalama internet servis sağlama fiyatlarının tespit etmesini ve bunu tüm ABD'ye yayınlamasını istiyorlar. Kısaca söylemek gerekirse, ABD'li senatörler, halkın daha ucuz ve hızlı internet hizmeti alabilmesi için, tüm güçleriyle bastırıyorlar. Darısı bizim başımıza.








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