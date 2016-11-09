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abd seçimlerini izleyen dolar rekor üstüne rekor kırdı

ABD SEÇİMLERİNİ İZLEYEN DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Uluslararası piyasalarda işlem gören dolar ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle sabah 05:20 sularında işlem hacminin de az olmasının da etkisiyle 3.30 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:28
Puan Ver : Abd Seçimlerini İzleyen Dolar Rekor Üstüne Rekor Kırdı(6/10)4


Uluslararası piyasalarda işlem gören dolar ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle sabah 05:20 sularında işlem hacminin de az olmasının da etkisiyle 3.30 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.



Dolar saat 09:09 sıralarında 3.21-3.22 sularında işlem görüyordu. Seçimlere ilk tepki veren Asya borsalarında ise düşüşler gözleniyor. Euro ise uluslararası piyasalarda 3.6954'ü görerek rekor kırdı.



 



kaynak:sözcü








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