ABD SEÇİMLERİNİ İZLEYEN DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Uluslararası piyasalarda işlem gören dolar ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle sabah 05:20 sularında işlem hacminin de az olmasının da etkisiyle 3.30 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.
Uluslararası piyasalarda işlem gören dolar ABD Başkanlık seçimlerinin etkisiyle sabah 05:20 sularında işlem hacminin de az olmasının da etkisiyle 3.30 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.
Dolar saat 09:09 sıralarında 3.21-3.22 sularında işlem görüyordu. Seçimlere ilk tepki veren Asya borsalarında ise düşüşler gözleniyor. Euro ise uluslararası piyasalarda 3.6954'ü görerek rekor kırdı.
kaynak:sözcü
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