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abd seçimleri sırasında şok gelişme

ABD SEÇİMLERİ SIRASINDA ŞOK GELİŞME

ABD'nin California eyaletinin Azusa kentindeki bir seçim merkezi yakınlarında bir kişi vurularak öldürüldü. Seçim merkezi bu olay üzerine kapatıldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra bir eve kıstırılan saldırgan ise ölü bulundu.

Tarih : 09 Kasım 2016, 09:04
Puan Ver : Abd Seçimleri Sırasında Şok Gelişme(8/10)9


ABD'yi şoke eden olayda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.



Yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Associated Press, tüfekli saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra saklandığı bir evde polis tarafından kıstırıldığını belirtti.



Saldırgan daha sonra evde ölü bulundu. Saldırganın polisle girdiği çatışmada mı öldüğü, yoksa intihar mı ettiği açıklık kazanmadı.



 



kaynak:hürriyet








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