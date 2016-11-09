ABD'nin California eyaletinin Azusa kentindeki bir seçim merkezi yakınlarında bir kişi vurularak öldürüldü. Seçim merkezi bu olay üzerine kapatıldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra bir eve kıstırılan saldırgan ise ölü bulundu.



ABD'yi şoke eden olayda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.







Yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.







Associated Press, tüfekli saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra saklandığı bir evde polis tarafından kıstırıldığını belirtti.







Saldırgan daha sonra evde ölü bulundu. Saldırganın polisle girdiği çatışmada mı öldüğü, yoksa intihar mı ettiği açıklık kazanmadı.







kaynak:hürriyet