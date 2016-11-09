ABD SEÇİMLERİ SIRASINDA ŞOK GELİŞME
ABD'nin California eyaletinin Azusa kentindeki bir seçim merkezi yakınlarında bir kişi vurularak öldürüldü. Seçim merkezi bu olay üzerine kapatıldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra bir eve kıstırılan saldırgan ise ölü bulundu.
ABD'yi şoke eden olayda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.
Yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Associated Press, tüfekli saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra saklandığı bir evde polis tarafından kıstırıldığını belirtti.
Saldırgan daha sonra evde ölü bulundu. Saldırganın polisle girdiği çatışmada mı öldüğü, yoksa intihar mı ettiği açıklık kazanmadı.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar