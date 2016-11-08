

Yeni haftaya 3,14-3,15 seviyesinden başlayan dolar/TL, ilerleyen saatlerde rekor seviyesine doğru yükselişe geçti. Kur, 3,17 seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar ABD Başkanlık seçimini takip ediyor. Dolar/TL, geçen hafta yaşanan gelişmelerle tarihi rekorunu tazelerken, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesiyle yeni haftaya hafif düşüşle başlamıştı. Kur ilerleyen saatlerde yeniden 3.17 seviyesinin üzerini gördü. Euro ise 3,49'un üzerinde işlem görüyor.







Dolar bugün ne kadar sorusunun yanıtını 7 Kasım 2016 Pazartesi canlı dolar kuru verileriyle sizler için derledik. Dolar kuru bugün 3.17 lira seviyesine çıktı. Peki ABD seçim sonucu doları nasıl etkiler işte olar yorumları bu sayfada sizlerle. Analistler, küresel piyasaların yarın gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimine odaklandığını ve seçim sonucuna ilişkin beklentilerin yatırımcıların risk iştahı üzerinde ana belirleyici olarak öne çıktığını kaydetti. USD/TRY'de 3.15 üzeri kalıcı seyirler paritenin yükselişini destekleyebilir. Bu durumda, 3.17 direncine doğru seyirler izleyebiliriz. Ancak, USD/TRY'de 3.15 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler 3.13-3.14 destek bölgesini karşımıza çıkarmakta.







kaynak:akşam