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ABD Savunman Bakanı Mattis: Bağdadi Yaşıyor ve Hala Örgütün Lideri

ABD SAVUNMAN BAKANI MATTİS: BAĞDADİ YAŞIYOR VE HALA ÖRGÜTÜN LİDERİ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Abd Savunman Bakanı Mattis: Bağdadi Yaşıyor Ve Hala Örgütün Lideri(8/10)4

DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yönündeki iddialara ABD'den cevap geldi. Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda "Bağdadi'yi öldürdük" açıklamasını İran'ın "Yerel kaynaklar Bağdadi'nin öldürüldüğnü doğruladı" iddiası takip etmiş, örgüt içinden de bu yönde açıklamalar yapılmıştı.

Ancak ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bugün yaptığı açıklamada Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.

"BİZ TEYİT ETMEDİKÇE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ KABUL ETMEYECEĞİZ"

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mattis, DEAŞ ile mücadele ve Washington'un Afganistan stratejisinin revizyonu ile ilgili soruları yanıtladı.

Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

"HÂLÂ ÖRGÜT İÇİNDE ETKİN"

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, örgüt elebaşının DEAŞ içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti.

DEAŞ liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi:

"Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim."

"AFGANİSTAN'DAKİ ASKER SAYISI ARTIRILABİLİR"

Afganistan'daki Amerikan stratejisinin revizyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Mattis, yakın zamanda bu stratejinin prensiplerini açıklayacaklarını ifade etti.

Afganistan'daki asker sayısının artırılmasıyla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Mattis, bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'daki asker ve kaynaklarını artırma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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