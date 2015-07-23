O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD SAVUNMA BAKANI'NA BOMBALI KARŞILAMA


ABD SAVUNMA BAKANI'NA BOMBALI KARŞILAMA
Tarih : 23 Temmuz 2015, 14:49
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı'na Bombalı Karşılama(5/10)5


ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Carter'ın geçtiğimiz günlerde IŞİD'dan Ramadi şehrini ger alan Iraklı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.



Aynı saatlerde Bağdat'ta bir canlı bomba aracı patlatıldı. Patlamanın sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Patlamada en az 20 kişinin öldüğü iddia ediliyor.

İnternet üzerinden bir açıklama yapan grup, saldırıda El Şurta El Rabaa mahallesindeki güvenlik noktasını hedef aldıklarını bildirdi.



Ziyaret, Şubat'ta savunma bakanı olan Carter'ın ilk Bağdat gezisiydi.








Etiketler: Abd  Savunma  Bakanı  Na  Bombalı  Karşılama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER