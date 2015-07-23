

ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Carter'ın geçtiğimiz günlerde IŞİD'dan Ramadi şehrini ger alan Iraklı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.







Aynı saatlerde Bağdat'ta bir canlı bomba aracı patlatıldı. Patlamanın sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Patlamada en az 20 kişinin öldüğü iddia ediliyor.



İnternet üzerinden bir açıklama yapan grup, saldırıda El Şurta El Rabaa mahallesindeki güvenlik noktasını hedef aldıklarını bildirdi.







Ziyaret, Şubat'ta savunma bakanı olan Carter'ın ilk Bağdat gezisiydi.