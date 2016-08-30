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abd savunma bakanı: ypg fırat'ın doğusuna çekiliyor

ABD SAVUNMA BAKANI: YPG FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLİYOR

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriye'nin kuzeyindeki mücadelenin IŞİD'e odaklanması gerektiğini, Türkiye'den de bunu istediklerini söyledi

Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:07
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı: Ypg Fırat'ın Doğusuna Çekiliyor(0/10)


ABD Savunma Bakanı Carter, Hindistan Savunma Bakanı Manohar Parrikar ile Pentagon'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye'nin Cerablus bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili soruları cevapladı.



Türkiye'den YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çatışmamasını istediklerini dile getiren Carter, odak noktasının IŞİD ile mücadele olması gerektiğini savundu.



Carter, "Türkiye'den IŞİD ile mücadeleye odaklanmış şekilde kalmasını, SDG ile çatışmaya girmemesini istedik. Son günlerde bir dizi temaslarımız oldu." dedi.








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