ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS: VİZE KRİZİ, OPERASYONLARIMIZI ETKİLEMEZ
ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nın ardından, Türkiye ile yaşanan vize kriziyle ilgili bir açıklama da Savunma Bakanı James Mattis'ten geldi.
Mattis, vize krizi nedeniyle yaşanan diplomatik sorunların Türkiye ile askeri ilişkileri etkilemediğini söyledi.
"ASKERİ ANLAMDA İYİ İLİŞKİLER YÜRÜTÜYORUZ"
Mattis, Florida'nın Tampa kentine giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye bir NATO müttefiki ve bundan sonra da ortak düşmanımıza karşı aynı çizgide kalmaya uğraşacağız. Askeri anlamda birlikte iyi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
"SPEKÜLASYON YAPMAK İSTEMİYORUM"
Diplomatik sıkıntıların ileriye dönük askeri operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair bir soru üzerine ise Mattis, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ancak geçmişte askeri ilişkilerin diplomatik sorunlardan etkilenmediği örnek vakalar olduğunu ifade etti.
PENTAGON DA DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning de dün yaptığı açıklamada, vize krizinin kendilerini etkilemediğini söyledi ve "Bu gelişmelerin operasyonlarımızı ya da personelimizi etkilemediğini doğrulayabilirim. İncirlik Hava Üssü, NATO ve koalisyon çalışmalarını destekleyen, önemli rolünü sürdürüyor" diye konuşmuştu.
Manning, Türkiye'nin yakın bir müttefik ve NATO üyesi olduğunu, ABD'nin Türkiye ile ortaklaşa ve ayrı ayrı askeri faaliyetlerde bulunmayı sürdüreceğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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