ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS, TÜRKİYE'YE GELİYOR
ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Jim Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
İran'da yaşanan devrimden beri 38 yıldır ilk defa bir İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelmişti. Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin 9 kişilik heyetle gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin yankıları sürerken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın da yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
MATTİS DE TÜRKİYE'YE GELİYOR
İlginç ziyaret zincirine sürpriz bir isim daha katıldı. ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Jim Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE'NİN "PKK ENDİŞELERİ" ELE ALINACAK
Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.
ÖNCE ÜRDÜN'E SONRA UKRAYNA'YA GİDECEK
Bakan Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi.
Açıklamada, Mattis'in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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