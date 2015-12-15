

Carter'in burada görev yapan ABD askerlerine hitap etmesi ve gazetecilerin sorularını cevaplaması bekleniyor.







Carter'in İncirlik ziyareti hakkında resmi bir duyuru yapılmazken, kısa sürede Türkiye'den ayrılacağı belirtiliyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle hangi ülkeye gideceğiyle ilgili bilgi verilmedi.







Ziyareti sırasında Carter'e ABD medyasından bir grup gazeteci eşlik ediyor.







Geçen hafta, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) DAEŞ'e karşı daha etkili mücadele edebilmek amacıyla dünyanın farklı bölgelerindeki askeri üslerini, birbiriyle ilişkili anti-terör üsleri olarak kullanmak için hazırlık yaptığı basına yansımıştı.







Savunma Bakanı Carter, konuyla ilgili olarak DAEŞ'in Güneydoğu Asya'da giderek artan bir tehdit haline geldiğine dikkat çekmiş ve "Amerikan anti-terör ağlarını birbirine bağlama ve böylece teröre karşı daha etkili mücadele etme fikrinin arkasındaki bu durumu görmemiz gerek" demişti.