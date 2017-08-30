ABD SAVUNMA BAKANI DA TRUMP'A CEPHE ALDI: KUZEY KORE KONUSUNDA YANILIYOR
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, Trump'a ırkçı gösterilerle ilgili açıklamalarında muhalefet etmesinden sonra Savunma Bakanı Mattis de isyan bayrağını çekti. Mattis, Trump'ın Kuzey Kore hakkındaki görüşlerine katılmadığını söyledi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi hedef alarak "Konuşmak cevap değil!" şeklindeki sözlerine karşılık, "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez." dedi.
TRUMP, KONUŞMANIN FAYDASIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Mattis, Pentagon'da yaptığı konuşmada, Başkan Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "ABD, Kuzey Kore'yle konuşuyor ve fahiş şekilde 25 yıldır para ödüyor. Konuşmak cevap değil!" şeklindeki paylaşımına cevap verdi.
"DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER BİTMEZ"
Savunma Bakanı Mattis, Trump'ın Kuzey Kore kriziyle ilgili son paylaşımının sorulması üzerine "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez." ifadesini kullandı.
Güney Kore Savunma Bakanı Minister Song Young-moo'yla gazeteciler karşısına çıkan Mattis, "Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bakan ve ben, kendi ülkelerimiz, halklarımız ve çıkarlarımız için güvenlik sağlama sorumluluğunu paylaşıyoruz. Bugün de bunu konuşmak için buradayız." diye konuştu.
Mattis, Güney Kore'ye asker desteği sağlanıp sağlanmayacağı yönündeki soruya ise cevap vermedi.
TILLERSON, "BAŞKAN KENDİ ADINA KONUŞUYOR" DEMİŞTİ
ABD'de bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tillerson, Donald Trump'ın Charlottesville'deki olaylar sonrasında yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesi konusunda "Başkan kendi adına konuşuyor." demişti.
Beyaz Saray ise Tillerson'a verdiği cevapta "Başkan kesinlikle bu ülkenin değerlerini paylaşmaktadır. Zaten bu yüzden Başkan oldu. Çünkü çok sayıda Amerikalı sandık başına giderek onu seçti ve bu da Başkan'ın onların değerlerini paylaştığını göstermektedir. Seçmen Başkan'ın kendileri adına konuştuğunu düşünüyor." demişti.
Kaynak: haberinburada
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