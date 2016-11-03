

Missouri eyaletinde bir etkinliğe katılan Carter, hazırlıkları devam eden Rakka operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Carter, şöyle konuştu:







"Kuşatma yeterliliği olan güçlerle Rakka'ya yakın zamanda gitme niyetindeyiz. Bununla ilgili ve gelecekte oynayabilecekleri muhtemel role dair Türkiye ile görüşmeleri devam ettiriyoruz. Şu anda Cerablus ile Mare hattı arasında Türkiye ile çalışıyoruz ki bu son derece önemli ve sözü edilmesi gereken bir şey. Bu, Türkiye sınırının güvenliğine yardım ediyor. Dolayısıyla müttefikimiz Türkiye ile devam eden operasyonlarımız var ve bu operasyonlar, Dabık'ın geri alınmasını sağladı."







Rakka'nın kurtarılması hedefine yönelik Türkiye ile görüşmeye devam edeceklerini belirten Carter, şu aşamada planlarına uygun olarak operasyonu işlettiklerini sözlerine ekledi.