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abd savunma bakanı carter'dan rakka açıklaması

ABD SAVUNMA BAKANI CARTER'DAN RAKKA AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka'nın kurtarılmasına ilişkin operasyonda oynayacakları role dair Türkiye ile görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Tarih : 03 Kasım 2016, 08:19
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı Carter'dan Rakka Açıklaması(5/10)6


 Missouri eyaletinde bir etkinliğe katılan Carter, hazırlıkları devam eden Rakka operasyonuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Carter, şöyle konuştu:



"Kuşatma yeterliliği olan güçlerle Rakka'ya yakın zamanda gitme niyetindeyiz. Bununla ilgili ve gelecekte oynayabilecekleri muhtemel role dair Türkiye ile görüşmeleri devam ettiriyoruz. Şu anda Cerablus ile Mare hattı arasında Türkiye ile çalışıyoruz ki bu son derece önemli ve sözü edilmesi gereken bir şey. Bu, Türkiye sınırının güvenliğine yardım ediyor. Dolayısıyla müttefikimiz Türkiye ile devam eden operasyonlarımız var ve bu operasyonlar, Dabık'ın geri alınmasını sağladı."



Rakka'nın kurtarılması hedefine yönelik Türkiye ile görüşmeye devam edeceklerini belirten Carter, şu aşamada planlarına uygun olarak operasyonu işlettiklerini sözlerine ekledi.








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