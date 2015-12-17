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ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ


ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Tarih : 17 Aralık 2015, 11:25
Puan Ver : Abd Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti(8/10)8


Amerika'ya ait 71 borda numaralı USS Ross  savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizine açıldı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi süresince Sahil Güvenlik gemisi de eşlik etti.



1300 kilometre menzilli Tomahawk füzeleri taşıyan 154 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında baş ve kıç bölümünde  bulunan  silahların başında  nöbetçi olduğu gözlendi.








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