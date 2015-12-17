

Amerika'ya ait 71 borda numaralı USS Ross savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizine açıldı. Amerikan savaş gemisine boğaz geçişi süresince Sahil Güvenlik gemisi de eşlik etti.







1300 kilometre menzilli Tomahawk füzeleri taşıyan 154 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında baş ve kıç bölümünde bulunan silahların başında nöbetçi olduğu gözlendi.