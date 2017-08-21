ABD SAVAŞ GEMİSİ İLE PETROL TANKERİ ÇARPIŞTI: 10 ASKER KAYIP, 5 ASKER YARALI
ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada USS John McCain savaş gemisi Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştı. 10 ABD askeri kayboldu, 5 asker yaralandı. Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bildiriliyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yerel saatle Pazartesi 06.24'te (TSİ Pazar 23.24) meydana gelen olayın ardından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.
LİBERYA BANDIRALI PETROL TANKERİNE ÇARPTI
Adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.SON İKİ AYDA İKİNCİ KAZA
ABD destroyeri sol tarafından hasar gördüğü belirtildi. ABD savaş gemileri son 2 ayda ikinci kez kaza yaptı.
Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.
Kaynak: haberinburada
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