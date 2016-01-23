ABD donanması bio yakıt konusunda yeni bir alternatifi denemek üzere hazırlık yapıyor. Donanmanın planları gerçek olursa, ABD savaş gemileri artık yakıt olarak, sığır etindeki yağdan elde edilen bio yakıtı kullanmaya başlayacak.



ABD donanması bio yakıt konusunda yeni bir alternatifi denemek üzere hazırlık yapıyor. Donanmanın planları gerçek olursa, ABD savaş gemileri artık yakıt olarak, sığır etindeki yağdan elde edilen bio yakıtı kullanmaya başlayacak.



Donanma şimdiden bir filosunu sığır yağı ve benzin karışımı bu özel bio yakıtla çalıştırarak teste başladı. ABD donanması, PR amacıyla bu testin yapıldığı filoya “Büyük Yeşil Filo” ismini verdi. Bu isim aslında ABD'nin askeri gücünün boyutunu dünyaya göstermek için 1907 yılında yola çıkıp dünyadaki büyük şehirleri ziyaret eden ve Roosvelt'in “Büyük Beyaz Filo” adını verdiği filoya bir gönderme olarak tercih edildi.



ABD, Büyük Yeşil Filo'daki yakıt giderlerini ve performans değerlerini ölçerek, tüm donanmasını sığır yağı yakıtı ile çalıştırıp çalıştırmamaya karar verecek. Bu proje başarılı olursa, ABD'nin yurt dışından ithal ettiği petrol miktarında da önemli ölçüde azalma bekleniyor. ABD ordusu yakıt ihtiyacının yarısını yerli petrol üretiminden diğer yarısını da yurt dışından ithal ederek karşılıyor. ABD'de dünyanın ozon tabakasını riske sokacak kadar büyük sığır çiftlikleri bulunuyor ve bu çiftliklerde üretilen sığırlardan elde edilen etin yanında yağların büyük kısmı ekonomik değeri fazla olmayan ürünlerde kullanılıyor. Donanmanın projesi başarılı olursa, atıl bir ürün olarak kabul edilen sığır yağı çok pahalı olan ithal petrolün yerini alacak.



Öyle ya da Böyle Windows 10'a Geçeceksiniz Hamlesi