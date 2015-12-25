

ABD'nin Mississippi, Tennessee ve Arkansas eyaletlerinde, etki alanına aldığı ev, araç ve işyerlerini darmadağın eden Wegen hortumu, Amerikalıları Noel tatiline hazırlandıkları sırada yakaladı. Amerikan medyasında yer alan bilgilere göre, ailesiyle birlikte bir araç içinde otoyolda seyir halinde olan 7 yasında bir erkek çocuğu da Wegen hortumunun kurbanı oldu. Hızı saatte 200 kilometreye yaklaşan hortum, yüzünden 18 yasında bir genç kız da uyuduğu sırada yatak odasının üstüne devrilen bir ağaç yüzünden yaşamını yitirdi. Hortumun meydana geldiği bölgelerde, hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.