ABD, S-400 FÜZELERİ İÇİN TÜRKİYE'YE ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYOR
Türkiye'nin S-400 sistemi almasına karşı çıkan ABD, her türlü platformda Türkiye'ye engel olmak için farklı girişimler ve ambargolarda bulunuyor.
Türkiye'nin S-400 sistemi almasına karşı çıkan ABD, her türlü platformda Türkiye'ye engel olmak için farklı girişimler ve ambargolarda bulunuyor. ABD, S-400'lerle ilgili son ambargosunu ise Rusya üzerinden uygulama peşinde.
ABD, RUSYA'YA MALİ TEDBİR UYGULUYOR
ABD'nin, Rusya'ya uyguladığı bir dizi mali tedbir uluslararası kamuoyu tarafından yakından biliniyor. Amerikalıların, son hamlesi ise Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. S-400 hava savunma sistemi için Moskova ile mutabakata varan Ankara, "ödeme sistemininkilitlenmesi" sorunuyla karşı karşıya. ABD'nin, Rusya'nın hassas bazı şirketlerini yaptırım listesine dahil etmesi, Amerikan ödeme sisteminin kullanılmasını önlediği gibi bu sistemi kullanan bir başka finansal kuruluş üzerinden işlem yapılmasını da frenliyor. Bir bakıma Türkiye'ye, "Bu silah sistemini almaktan vazgeç" mesajı verilmiş oluyor. "S 400'leri almaya kalkarsan ABD doları kullanamazsın, Amerikan bankacılık veya para transfer sistemine giremezsin, ABD ile iş yapan aracı kuruluşları dahi devreye sokamazsın" deniliyor.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ ESKİ FORMATINDA OLMAZ
Kuşkusuz iki ülke, alım-satımında anlaştığı ürün için karşılıklı çözüm üretebilir. Bunun onlarca teknik ve uluslararası kabul edilebilir formülü de var. Mesele, Rusya ile ilerlemekte olan savunma işbirliği alanına vurulmak istenen darbe!
Hep söylediğimiz gibi Türk-ABD ilişkileri eski formatıyla süremez. "Bilek bükme, arka plan enstrümanlarını ve elemanlarını sahaya sürme" dönemi artık kapanmalı. Ankara ve Washington'ın, "İncirlik ve NATO dayanışması, terörle mücadele, ekonomik ortaklık" başlıklarında yeni bir model oluşturmasının zamanı geldi de geçiyor! (Okan Müderrisoğlu/Sabah)
Kaynak: haberinburada
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