

Power, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında Rusya'nın Suriye'de yaptıkları konusunda yalan söylediğini savundu.







Power ayrıca Rusya ve Suriye rejiminin Ortadoğu'nun "sembol kentlerinden birini yerle bir ettiğini" söyledi.







Rusya ise Suriye'nin "mümkün olduğunca az sivile zarar vermeye dikkat ederek teröristleri Halep'ten çıkarttıklarını" belirtti.







Rus Büyükelçi Vitali Çurkin, Halep'teki saldırılara Rus güçlerinin katılmadığını söylemedi.