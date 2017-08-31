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ABD, RUSYA'NIN SAN FRANCİSCO'DAKİ KONSOLOSLUĞUNU KAPATIYOR


ABD, Rusya'nın San Francisco'daki Konsolosluğunu Kapatıyor
Tarih : 31 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Abd, Rusya'nın San Francisco'daki Konsolosluğunu Kapatıyor(7/10)3

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Rusya'dan San Fransisco'daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York'taki 2 konsolosluk tesisini 2 Eylül'e kadar kapatmasını talep ettiğini açıkladı.

"RUSYA'NIN EŞİTLİK RUHUNA GÖRE..."

Nauert, "Rusya'nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco'daki Başkonsolosluğunu, Washington ve New York'taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz. Kapatma işlemi 2 Eylül'e kadar gerçekleştirmeli" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN DİPLOMAT AZALTMA HAMLESİNE MİSİLLEME

Daha önce Kommersant gazetesinin yaptığı bir haberde, "Washington, Moskova'nın ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak Rusya'daki ABD'li diplomatların sayısının kısıtlanmasını ve bazı diplomatik mülklerine el konulmasını öngören yaptırımlarına bu şekilde yanıt vermeyi planlıyor olabilir" ifadelerine yer vermişti.

755 ABD'Lİ DİPLOMAT RUSYA'DAN KOVULMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'daki diplomatlarının sayısında 755 kişilik bir kısıtlamaya gidileceğini, böylelikle Rusya'daki ABD'li diplomatlarının sayısının ABD'deki Rus diplomatların sayısıyla eşitlenmiş olacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta ABD'ye 1 Eylül'e kadar diplomatlarının sayısını değiştirmesini önermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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