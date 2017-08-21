ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren ABD'ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını duyurdu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya genelinde turizm, geçici süreli çalışma, eğitim ve değişim programları gibi amaçlar için ABD'ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını duyurdu.

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ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bu kararın Rusya'nın ülkedeki ABD'li diplomatların sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e indirilmesi yönündeki talebine cevaben alındığı belirtildi.

"Rusya hükümetinin ülkedeki ABD'li diplomatik personele uyguladığı üst limit nedeniyle, Rusya genelindeki tüm göçmen olmayan vize işlemleri 23 Ağustos'ta askıya alınacak" denen açıklamada, göçmen olmayan vize işlemlerine 1 Eylül'de Moskova Büyükelçiliği'nde yeniden başlanacağı, ülke genelindeki konsolosluklarda ise belirsiz süreliğine ara verileceği vurgulandı.

Kaynak: haberinburada