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abd, rusya ve ingiltere bmgk'da birbirine girdi

ABD, RUSYA VE İNGİLTERE BMGK'DA BİRBİRİNE GİRDİ

BM Güvenlik Konseyi'nde dün gece İdlib'deki kimyasal saldırının tartışıldığı özel oturumda ABD ve Rusya temsilcileri arasında sert sözler sarf edildi. Rus temsilci, İngiltere'nin BM temsilcisine sinirlendi, "Konuşurken yüzüme bak" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:06
Puan Ver : Abd, Rusya Ve İngiltere Bmgk'da Birbirine Girdi(9/10)11


BM Güvenlik Konseyi'nde dün gece Suriye'deki kimyasal saldırının tartışıldığı özel oturumda gergin anlar yaşandı.



Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını Rusya'nın veto etmesinin ardından Batılı ülkeler ve Rusya birbirlerini sert bir dille eleştirdi.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Rusya'nın veto hakkını kullanarak kimyasal silahların kullanılmasına karşı olmadığını bir kez daha ortaya koymasına tepki gösterdi. Rycroft, "Bu ölümleri kınayan bir karar nasıl veto edilebilir?" diye sordu.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Vekili Vladimir Safronkov, İngiltere Temsilcisi Rycroft'un sözlerine cevap verirken sinirlendi. İngiltere ve diğer Batılı ülkeleri Suriye'de rejimi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Safronkov, Rycroft'a cevaben "Rusya'ya yönelik aşağılamalarınızı kabul edemem ve buna izin veremem." dedi. Rycoft'un kendisi konuşurken ona bakmamasına öfkelenen Safronkov, "Ben konuşurken bana bak. Başka tarafa bakma. Niye başka tarafa bakıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.



 



kaynak:yenişafak








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