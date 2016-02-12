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abd, rusya ve hatta türkiye dünya savaşı çıkmasını...

ABD, RUSYA VE HATTA TÜRKİYE DÜNYA SAVAŞI ÇIKMASINI...

RUSYA Başbakanı Dimitriy Medvedev, Suriye'de başlatılacak olası bir kara harekâtının dünya savaşına davet çıkarma anlamına geleceğini belirterek “ABD, Rusya ve hatta Türkiye dünya savaşı çıkmasını önlemeli” dedi.

Tarih : 12 Şubat 2016, 09:41
Puan Ver : Abd, Rusya Ve Hatta Türkiye Dünya Savaşı Çıkmasını...(8/10)8


RUSYA Başbakanı Dimitriy Medvedev, Suriye'de başlatılacak olası bir kara harekâtının dünya savaşına davet çıkarma anlamına geleceğini belirterek “ABD, Rusya ve hatta Türkiye dünya savaşı çıkmasını önlemeli” dedi.



TÜRKİYE ENGELLEMELİ: Almanya'nın Münih şehrindeki 52. Güvenlik Konferansı öncesi açıklamalarda bulunan Medvedev, “Suudi Arabistan Suriye'ye karadan girdiği takdirde bölgedeki başka ülkeler de otomatik olarak ihtilafa iştirak edecektir. Bu yüzden hem ABD, hem de Suudi Arabistan onlarca yıl devam edecek ve hatta tüm dünyayı içine çekecek yeni cihan harbi çıkmasını istiyor mu? Bilindiği üzere özellikle Arap dünyasında böyle bir savaş bir kere patlak verdiğinde herkes herkese karşı savaşmaya başlar” diye konuştu. Medvedev, “Suriye'de patlak verebilecek savaş kimsenin çıkarına olamayacağına göre ABD ve Rusya'nın ve hatta belirli çekincelerle Türkiye'nin de uyguladığı sert adımlarla taraflar görüşme masasına çekilmeli. Üçüncü Dünya Savaşı başlamasının kimse tarafından istenmediği düşünüyorum” dedi.



GÜVENLİ BÖLGEYİ KABUL ETMEYİZ: Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye-Türkiye sınırında 45 kilometrelik güvenli bölge oluşturma girişimlerini kabul etmediklerini söyledi. Sıromolotov, “Koalisyon üyelerinin, Şam ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan Suriye topraklarına asker göndermesini, doğrudan askeri müdahale olarak görürüz” dedi.








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