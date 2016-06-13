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abd, rusya ve almanya dünyanın en büyük silah ihracatçıları oldu

ABD, RUSYA VE ALMANYA DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH İHRACATÇILARI OLDU

Almanya, tabanca satışında ABD ve Rusya'nın arkasında en çok silah satan ülke oldu.

Tarih : 13 Haziran 2016, 10:50
Puan Ver : Abd, Rusya Ve Almanya Dünyanın En Büyük Silah İhracatçıları Oldu(10/10)10


Almanya, tabanca satışında ABD ve Rusya'nın arkasında en çok silah satan ülke oldu.



İngiliz “Jane's” dergisi, 2015 yılı silah satmak raporunu açıkladı. Rapora kadar, Almanya 2015 yılı içerisinde 4.78 milyar dolarlık (takriben 4.2 milyar Euro) tabanca sattı. Spiegel Online'de yer alan haberde, Almanya'nın gerçekleştirdiği 4.78 milyar dolarlık silah satışı içerisinde ufak silahlar ve mühimmatın dahil olmadığı yer aldı.



Rapora kadar, Almanya'nın tabanca satışının yüzde 29'u Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleşti. En önemli tabanca alıcısı Suudi Arabistan olurken, Cezayir, Mısır ve Katar Almanya'dan tabanca alan ülkeler aralarında ön sıralarda yer aldı. Almanya bir önceki sıralamada, dünya silah satışı listesinde beşinci sırada bulunuyordu. Almanya'nın 2016 sıralamasında ise dördüncü sırada yer alması bekleniyor.



Jane's dergisine kadar, Fransa, tabanca satışını yeniden hızlandırmaya başladı. Fransa'nın 2016 yılı içerisinde yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirmesi bekleniyor. 2018 yılında Fransa'nın silah satışında Rusya'yı geçeceği varsayım ediliyor.



Dünya'daki en büyük silah alıcısı ülke tekrar Suudi Arabistan oldu. Derginin raporuna kadar, Suudi Arabistan 2015 yılı içerisinde 9.3 milyar dolarlık tabanca alımı gerçekleştirdi.








Etiketler: Abd  Rusya  Ve  Almanya  Dünyanın  En  Büyük  Silah  İhracatçıları  Oldu    haber

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