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abd-rusya görüşmesinde kritik gelişme!

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİNDE KRİTİK GELİŞME!

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının Moskova'da yapacağı görüşmede, Suriye'de uçuşa yasak bölge, Kuzey Kore ve Ukrayna konularının ele alınacağı bildirildi

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:28
Puan Ver : Abd-Rusya Görüşmesinde Kritik Gelişme!(5/10)7


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.



Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.



Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.



Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.



Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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