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Abd, Rus Büyükelçi'nin Ölüm Nedenini Açıklamayacak!
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abd, rus büyükelçi'nin ölüm nedenini açıklamayacak!

ABD, RUS BÜYÜKELÇİ'NİN ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLAMAYACAK!

ABD, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin'in ölüm nedeninin diplomatik nedenlerle açıklanmayacağını duyurdu

Tarih : 11 Mart 2017, 10:25
Puan Ver : Abd, Rus Büyükelçi'nin Ölüm Nedenini Açıklamayacak!(6/10)5


Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin'in New York'ta hayatını kaybetmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden flaş bir karar geldi.



New York adli tıp kurumu, New York'ta ani bir şekilde hayatını kaybeden 64 yaşındaki Rus elçisinin ölüm nedeninin diplomatik nedenlerle açıklanmayacağını duyurdu.



2006'dan bu yana Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ni yürüten Churkin'in ölümünün ardından, Dışişleri Bakanlığı'nın Adli Tıp'a bir yaz göndererek otopsi sonuçlarının açıklanmamasını istediği belirtildi.



Vitaly Churkin, New York'ta bulunan çalışma ofisinde kalp krizi şüphesiyle 20 Şubat'ta hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılmıştı.



 



kaynak:habertürk








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