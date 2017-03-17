

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Güney Kore'de söylediği sözler dünyada son dakika oldu, televizyonlar yayınlarını kesti. Tillerson, Pyongyang yönetiminin silah geliştirmeye devam etmesi halinde yeni adımların atılacağını söyledi.







Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesi halinde askeri bir müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini söyledi.







DÜNYA SON DAKİKA DUYURDU







ABD Dışişleri Bakanı'nın sınırdaki askerden arındırılmış bölgede bulunan ve kimsenin yaşamadığı Panmunjom köyünde sarfettiği sözler, dünyada son dakika oldu, tüm büyük haber organları gelişmeyi yayınlarını keserek verdi.







Pyongyang'a karşı stratejik dayanma limitinin sona erdiğini belirten Tillerson, ABD'nin gündeminde yeni diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirlerinin olduğunu aktardı.







kaynak:haberler