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ABD Resmen Açıkladı: YPG'ye Tank Vermedik

ABD RESMEN AÇIKLADI: YPG'YE TANK VERMEDİK

ABD Elçiliği, Suriye'de "YPG'ye tank verildi" iddialarını yalanlayarak "Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan gruba tank verilmedi." dedi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Abd Resmen Açıkladı: Ypg'ye Tank Vermedik(5/10)1

ABD Elçiliği YPG'ye tank verildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Elçilikten yapılan açıklamada Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan gruba tank verilmedi." denildi.

TANK VERDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD yönetimi, pazar akşamı terör örgütü PKK bağlantılı YPG'ye 100 TIR'lık sevkıyat yaparken, üstü kapalı kasalarda en az 10 tankın taşındığı iddia edilmişti. Türk güvenlik kaynaklarının tespitine göre; YPG'ye zırhlı personel taşıyıcılar da ulaştırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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