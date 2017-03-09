

Koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, ‘ek güçlerin ABD'nin yerel ortakları olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Arap Koalisyonu' ile birlikte çalışacağını söyledi.







Dorrian, Suriye'ye ‘son birkaç günde' konuşlandırıldığını söylediği Amerikan askerlerinin ön cephede savaşmayacağını belirtti. Amerikalı Albay, “Yaklaşık 400 ek askerden söz ediyoruz. Orada geçici bir süreliğine kalacaklar” diye konuştu.







DEAŞ'la mücadele koalisyonu sözcüsü Suriye'ye ek ABD gücü yollandığı iddialarını doğruladı







Dorrian, söz konusu askerlerin Rakka'nın tamamen kuşatılması operasyonuna destek olacağını belirterek, “İçeriye girme kararı bundan sonra alınacak” dedi.







kaynak:gazetevatan