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abd resmen açıkladı!

ABD RESMEN AÇIKLADI!

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon, Rakka operasyonu için Suriye'ye Amerikan deniz piyadelerine mensup özel komandoların konuşlandırıldığına dair haberleri doğruladı.

Tarih : 09 Mart 2017, 15:10
Puan Ver : Abd Resmen Açıkladı!(8/10)5


Koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, ‘ek güçlerin ABD'nin yerel ortakları olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Arap Koalisyonu' ile birlikte çalışacağını söyledi.

 

Dorrian, Suriye'ye ‘son birkaç günde' konuşlandırıldığını söylediği Amerikan askerlerinin ön cephede savaşmayacağını belirtti. Amerikalı Albay, “Yaklaşık 400 ek askerden söz ediyoruz. Orada geçici bir süreliğine kalacaklar” diye konuştu.

 

DEAŞ'la mücadele koalisyonu sözcüsü Suriye'ye ek ABD gücü yollandığı iddialarını doğruladı

 

Dorrian, söz konusu askerlerin Rakka'nın tamamen kuşatılması operasyonuna destek olacağını belirterek, “İçeriye girme kararı bundan sonra alınacak” dedi.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Abd  Resmen  Açıkladı    haber

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