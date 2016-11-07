

PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin başını çektiği Suriyeli grupların, IŞİD'in sözde başkenti Rakka'ya operasyon başlatmasını değerlendiren Washington, "Operasyon kapsamında ilk aşama olan kentin izole edilme süreci başladı" açıklamasını yaptı.







Reuters haber ajansı, Rakka'da cephede yer alan ABD askerlerinin fotoğraflarını servis etti.ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü IŞİD'in Suriye'de 'başkent' ilan ettiği Rakka'nın geri alınması için başlatılan operasyonla ilgili soruları yanıtladı.







"Ne Suriye'de ne Irak'ta, dünyanın hiçbir yerinde örgütün sığınağının olmasına izin vermeyeceğiz" diyen McGurk, Rakka operasyonunun aşama ilerleyeceğini söyledi. Özel temsilci, ilk aşama olan kentin izole edilmesi sürecine başlandığını aktardı.