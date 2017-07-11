ABD, PYD/PKK'NIN WASHİNGTON'DAKİ DAEŞ KARŞITI TOPLANTIYA ÇAĞRILMAYACAĞI GARANTİSİ VERDİ
ABD, SDG kimliğindeki PKK/PYD üyelerinin Washington'daki DAEŞ toplantısına çağrılmayacağını açıkladı.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek olan DAEŞ karşıtı toplantı, ABD ve Türkiye arasında yeni bir krize neden olmuştu.
RAKKA NEDENİYLE ÇAĞIRILACAĞI İDDİA EDİLDİ
ABD'nin, Rakka operasyonundaki "başarısından" dolayı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla eylem yapan PKK/PYD güçlerini de Washington'a çağıracağı iddia edilmişti.
ABD, TÜRKİYE'YE GARANTİ VERDİ
ABD'li yetkililerin, bu akşam saatlerinde Türk yetkililere bu konuda bir açıklama yaparak, PYD ve temsilcilarinin toplantıya çağırılmayacağı garantisi verdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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