ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek olan DAEŞ karşıtı toplantı, ABD ve Türkiye arasında yeni bir krize neden olmuştu.

RAKKA NEDENİYLE ÇAĞIRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

ABD'nin, Rakka operasyonundaki "başarısından" dolayı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla eylem yapan PKK/PYD güçlerini de Washington'a çağıracağı iddia edilmişti.

ABD, TÜRKİYE'YE GARANTİ VERDİ

ABD'li yetkililerin, bu akşam saatlerinde Türk yetkililere bu konuda bir açıklama yaparak, PYD ve temsilcilarinin toplantıya çağırılmayacağı garantisi verdiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada