

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatinden dönerken uçakta gazetecilere yaptığı konuşmada, ABD'nin PYD ile ilişkisine işaret edip, “Ben miyim senin ortağın, yoksa Kobani'deki teröristler mi?" diyerek getirdiği eleştiri soruldu.







Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve IŞİD'e karşı yapılan operasyonlarda önemli bir ortak olduğuna değinen Kirby, “Bu konu Türkler için sadece teorik bir mesele değil. Tam olarak sınırlarında yaşanıyor. Milyonlarca mülteci ile uğraşıyorlar. Rusya ve Esad rejiminin askeri operasyonlarından dolayı daha fazla mülteci gelebilir” dedi.







Bu sebeplerden dolayı “Türkiye'nin üzerindeki baskıyı” anladıklarını belirten Kirby, “PYD hakkında endişelerinden dolayı kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeni bir şey değil, hatta hiç yeni değil. Onlarla konuşmaya devam ederek konu hakkında görüş alışverişinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.







Kirby, Erdoğan'ın sözlerine işaret ederek, “Burada yapılacak seçim, koalisyon üyesi olarak bizlerin IŞİD'e karşı çabamızı artırmak ve örgütü Irak ve Suriye'de tamamen ortadan kaldırmaktır” şeklinde konuştu.