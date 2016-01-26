ABD PUTİN'İ İLK KEZ DOĞRUDAN SUÇLADI !
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i doğrudan hedef alan ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve finansal istihbarattan sorumlu müsteşar vekili Adam Szubin, Kremlin'deki yolsuzluk zincirinin içinde Rus liderin de yer aldığını açıkladı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Szubin, "Rusya'nın enerji zenginlikleri veya diğer kamu ihaleleri, Putin'e hizmet edenlere veriliyor. Hizmet etmeyenleri Putin kendinden ve ihalelerden uzak tutuyor. Benim için bu bir yolsuzluk" ifadesini kullandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar