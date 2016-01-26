

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i doğrudan hedef alan ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve finansal istihbarattan sorumlu müsteşar vekili Adam Szubin, Kremlin'deki yolsuzluk zincirinin içinde Rus liderin de yer aldığını açıkladı.







İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Szubin, "Rusya'nın enerji zenginlikleri veya diğer kamu ihaleleri, Putin'e hizmet edenlere veriliyor. Hizmet etmeyenleri Putin kendinden ve ihalelerden uzak tutuyor. Benim için bu bir yolsuzluk" ifadesini kullandı.