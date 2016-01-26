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ABD PUTİN'İ İLK KEZ DOĞRUDAN SUÇLADI !


ABD PUTİN'İ İLK KEZ DOĞRUDAN SUÇLADI !
Tarih : 26 Ocak 2016, 14:04
Puan Ver : Abd Putin'i İlk Kez Doğrudan Suçladı !(9/10)8


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i doğrudan hedef alan ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve finansal istihbarattan sorumlu müsteşar vekili Adam Szubin, Kremlin'deki yolsuzluk zincirinin içinde Rus liderin de yer aldığını açıkladı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Szubin, "Rusya'nın enerji zenginlikleri veya diğer kamu ihaleleri, Putin'e hizmet edenlere veriliyor. Hizmet etmeyenleri Putin kendinden ve ihalelerden uzak tutuyor. Benim için bu bir yolsuzluk" ifadesini kullandı.








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