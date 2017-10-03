Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın San Francisco'daki genel konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiğini ve binada arama yapıldığını öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın San Francisco'daki genel konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiği iddia edildi.

"KONSOLOSLUK BİNAMIZIN TÜMÜNE EL KOYDULAR"

ABD'li yetkililerin, binaya el koydukları ve içeride kapsamlı bir şekilde arama yaptıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyarılarımıza rağmen, ABD'li yetkililer mantığın sesini dinlemediler ve yasadışı planlarından vazgeçmediler. Bugün, San Fransisco'daki genel konsolosluk binamızın tümüne el koyuldu. Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren, ABD, Rusya'ya ait 5 diplomatik tesise zorla el koydu. Şimdi de kapılarını kırdıkları binamızı baştan aşağıya arıyorlar."

"MİSİLLEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

ABD'nin tutumunun, Rusya tarafından düşmanca görüldüğünün belirtildiği açıklamada, Rusya'nın söz konusu tutuma karşı misilleme hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.

KONSOLOSLUKTAN SİYAH DUMANLAR YÜKSELMİŞTİ

ABD yetkilileri, 700'den fazla diplomatını kovan Rusya'ya misilleme yaparak Eylül ayında Rusya'nın San Fransisco konsolosluğunu kapatmasını istemişti.

Bu talepten bir gün sonra konsolosluk bacasından siyah dumanlar yükselmiş, olay Rus diplomatların gizli belgeleri imha etmek için yaktıkları şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: haberinburada