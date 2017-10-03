Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

ABD POLİSİ, KAPISINI KIRARAK GİRDİKLERİ RUS KONSOLOSLUK BİNASINA BASKIN DÜZENLEDİ


ABD Polisi, Kapısını Kırarak Girdikleri Rus Konsolosluk Binasına Baskın Düzenledi
Tarih : 03 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Abd Polisi, Kapısını Kırarak Girdikleri Rus Konsolosluk Binasına Baskın Düzenledi(9/10)5

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın San Francisco'daki genel konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiğini ve binada arama yapıldığını öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın San Francisco'daki genel konsolosluk binasının kapısını kırarak içeri girdiği iddia edildi.

"KONSOLOSLUK BİNAMIZIN TÜMÜNE EL KOYDULAR"

ABD'li yetkililerin, binaya el koydukları ve içeride kapsamlı bir şekilde arama yaptıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyarılarımıza rağmen, ABD'li yetkililer mantığın sesini dinlemediler ve yasadışı planlarından vazgeçmediler. Bugün, San Fransisco'daki genel konsolosluk binamızın tümüne el koyuldu. Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren, ABD, Rusya'ya ait 5 diplomatik tesise zorla el koydu. Şimdi de kapılarını kırdıkları binamızı baştan aşağıya arıyorlar."

"MİSİLLEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

ABD'nin tutumunun, Rusya tarafından düşmanca görüldüğünün belirtildiği açıklamada, Rusya'nın söz konusu tutuma karşı misilleme hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.

KONSOLOSLUKTAN SİYAH DUMANLAR YÜKSELMİŞTİ

ABD yetkilileri, 700'den fazla diplomatını kovan Rusya'ya misilleme yaparak Eylül ayında Rusya'nın San Fransisco konsolosluğunu kapatmasını istemişti.

Bu talepten bir gün sonra konsolosluk bacasından siyah dumanlar yükselmiş, olay Rus diplomatların gizli belgeleri imha etmek için yaktıkları şeklinde yorumlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Polisi  Kapısını  Kırarak  Girdikleri  Rus  Konsolosluk  Binasına  Baskın  Düzenledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER