ABD polisi Las Vegas'ta en az 50 kişiyi öldüren saldırganın, Asya kökenli olduğu tahmin edilen ve boyu 1,25 olan Marilou Danley adındaki arkadaşını bulmak için, adeta insan avı başlattı.

Las Vegas'ta en az 50 kişinin öldüğü 200 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Stephen Paddock, saldırıyı gerçekleştirdiği otelde öldürüldü. Polis şimdi, saldırganın 1,25 boyundaki Asya kökenli arkadaşını arıyor.

ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

Daha önceden Las vegas'ta gazino hostesi olan Marliou Danley, polis tarafından en az 50 kişinin öldüğü ve 200 kişinin yaralandığı "Las Vegas Kartliamı"nın şüphelisi olarak aranıyor.

FACEBOOK HESABINI KALDIRDI

Facebook'ta çocukları ve torunlarıyla pek çok fotoğrafı bulunan kadının facebook hesabını tamamen kapattığı belirlendi. 1,25 boyundaki kadın fail, Stephen Paddock'a saldırıda yardım etme suçundan aranıyor.

Kaynak: haberinburada