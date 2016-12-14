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abd polisi 73 yaşındaki adamı vurarak öldürdü

ABD POLİSİ 73 YAŞINDAKİ ADAMI VURARAK ÖLDÜRDÜ

ABD'nin California eyaletinde Bakersfield kentinde polisin 73 yaşındaki demans hastası silahsız bir adamı vurarak öldürdüğü bildirildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 12:14
Puan Ver : Abd Polisi 73 Yaşındaki Adamı Vurarak Öldürdü(6/10)4


ABD'nin California eyaletinde Bakersfield kentinde polisin 73 yaşındaki demans hastası silahsız bir adamı vurarak öldürdüğü bildirildi.



Polis yetkilileri, silahı olduğu sanılan 73 yaşındaki Francisco Serna'nın görevine 16 ay önce başlamış bir polis memuru tarafından vurulduğunu belirtti. Aldıkları bir ihbar üzerine bölgede bulunan polis memurlarına doğru yürüyen Serna'nın uyarılara rağmen elini cebinden çıkarmadığını ifade eden yetkililer, polisin çağrısına tepki vermeyen ve yürümeye devam eden Serna'nın polis memuru tarafından vurulduğunu söyledi.



Serna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği ve üzerinde silah bulunmadığı bildirildi.



Ailesi, uyku problemi yaşayan Serna'nın demans hastası olduğunu kaydetti.



 



kaynak:aa








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