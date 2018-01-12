ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti, çeşitli suç soruşturmaları kapsamında el konulan 3 bin 813 Bitcoin için gelecek ay bir açık arttırma düzenleyerek gelir elde etmeye çalışacak. Bitcoin fiyatlarının geçtiğimiz yıl rekor artış kaydederek 19 bin doları geçtiği, yeni yılda ise fiyat düzenlemesi yaparak 12 Ocak sabah 10 sularında 13 bin 894 dolardan işlem gördüğü piyasada, açık arttırmada sunulacak 3 bin 813 bitcoinin mali karşılığı 53 milyon dolar civarında.

SANAL PARA PİYASASINDA BİR İLK OLACAK

ABD polisi için Bitcoin satışları rutin bir işlem olsa da ilk kez bu büyüklükte bir müzaeyede yapılacak ve kriptopara piyasasında son dönemde görülen hareketliliği de etkileme ihtimali bulunuyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Bitcoinlerin açık arttırmayla satılacak olması da müzayedeye katılacak yatırımcılar için inanılmaz bir kar fırsatını beraberinde getiriyor.

ÖN ÖDEME YAPILACAK

200 bin dolar ön ödemeyle kayıt yaptırılması gereken etkinlikte son başvuru tarihi 19 Ocak olarak belirlendi. Satılacak bitcoinler kişisel satıştan ziyade blok olarak elden çıkarılacak ve bu da müzayedeyi daha da ilginçleştiriyor. En düşük blok ise 500 bitcoin yani 1.5 milyon dolar civarında.

Kriptopara borsalarında ortalama yatırımcıların 1 bitcoinden az olduğu düşünüldüğünde ve ümlü yatırımcılardan dahi bu çapta alım satımın sık görülmediği bi ortamda piyasalar da satıştan etkilenebilir. Tekliflerin açık edilmeyeceği ve müzayede klasiği olan salondaki teklif arttırım usulünün tercih edilmediği satışta Bitcoinlerin piyasa fiyatının altında satılması ihtimali de bulunuyor. Bu durumda kazanan yatırımcıların arbitraj mantığıyla çok büyük kazanç elde ihtimali de bulunuyor.

ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti, başarılı tekliflerin 22 Ocak tarihinde açıklanacağını duyurdu.

Kaynak: haberinburada