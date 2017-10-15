Mehmetçik, İdlib'de düzeni sağlamak için harekete geçince ABD ve ona bağlı terör örgütleri aynı cephede bir kez daha birleşti. Müttefik terör grubundaki Esed güçlerine ise 'nakliye' görevi düştü. Siyonist İsrail'in terör koridoru planına büyük darbe indirecek operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını engellemek için devreye sokulan teröristler, hem Deyrizor'dan hem de Rakka'dan aynı anda harekete geçirildi.

Teröristler dün İdlib'de bomba yüklü motorsiklet ve araçla muhaliflere saldırmak istedi.

DEYRİZOR'DAN 300 DEAŞ'LI

İlk kafile birkaç gün önce kente oldukça uzak bir bölgeden, 300 kilometre doğudaki Deyrizor'dan yola çıktı. 300'ü aşkın DEAŞ'lı terörist, Esed'in himayesi altında uzun bir yolculuk sonrası sabotaj görevi için İdlib'e getirildi. Rusya'nın yoğun hava desteğiyle Deyrizor'u ele geçiren rejim güçleri, bölgede savaşan DEAŞ militanlarını üzerine uzun namlulu silah monteli 33 araçla çölden İdlib sınırına sevk etti. 300 kilometre yol kat ederek İdlib-Hama sınır hattındaki Rahcan'a getirilen DEAŞ'lılar aynı gün buradaki 13 köye saldırdı. Muhaliflerin bölgeden atmaya çalıştığı teröristler kent içlerine doğru sızdı.RAKKA'DAN OTOBÜS KALKTI

Aynı uygulama, Rakka'da dün PKK/PYD eliyle tekrar etti. Rakka'da Suriye PKK'sına teslim olan DEAŞ'lılar, rejimle anlaşmalı şekilde otobüslerle aynı bölgeye getirildi. DEAŞ'ın uyuyan hücreler aracılığıyla İdlib merkezinde büyük bir saldırı peşinde olduğu Yeni Şafak'a ulaşan bilgiler arasında. Buradaki teröristlerin, başta TSK ve ÖSO'ya karşı kurulan 'Ensar Cephesi' olmak üzere yabancı militanlardan da destek alacağı belirtiliyor. DEAŞ ve ona bağlı hücrelerin İdlib genelindeki sayısı, yerel kaynaklara göre 600'den fazla.KADIN KILIĞINA GİRDİLER

Önce İdlib güneyine, ardından kentin merkezine DEAŞ'la sızan güçler, Afrin'de de PKK/PYD'yi harekete geçirdi. ABD destekli PKK'nın işgalindeki Afrin'i güneyden kuşatan Mehmetçik, Halep'e doğru ilerlemeye devam ederken teröristler, İdlib'in kuzeyindeki Cinderes, Anadan, Der Ballut'tan TSK bölgesine sızmaya çalıştı. Bazı teröristler, Afrin'den Esed rejimine ait bölgeye geçip sonrasında kadın kılığına bile girerek İdlib'e doğudan girme teşebbüsünde bulundu. Terör örgütünün bir başka yöntemi ise taktik sahte çatışmalar başlatarak ÖSO'nun dikkatini o yöne çekip boş kalan koridordan militanlarını bölgeye sokmak oldu.BOMBACILAR İMHA EDİLDİ

Esed'e bağlı Muhaberat destekli teröristlerin bütün bu planları, hem sınır hattına yerleştirilen termal kameralar hem de havadan insansız hava araçlarının sağladığı anlık istihbarat sayesinde boşa çıkarıldı. Fistan giyerek sızmaya çalışan PKK'lılardan en az 2'si öldürülürken, üzerinde bomba yüklü motorsikletle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçılarına yaklaşmak isteyen bir terörist ise fark edilince kendini patlattı. Bölgedeki ÖSO grubuna bomba yüklü araçla saldırmak isteyen bir DEAŞ militanı ise fark edildiğini anlayınca sınırın İdlib tarafında pimi çekti. Patlayan araç enkaza dönerken, içindeki terörist parçalara ayrıldı.

Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında TSK destekli ÖSO unsurlarına saldıran terör örgütü PKK'ya, özellikle Cerablus-Sacur hattında anlık istihbarat ABD tarafından sağlanmıştı. Pentagon, aynı işlemi Türkiye'ye karşı İdlib'de de sürdürüyor. Dar et-Izze, Sarra, Cebel Hıyle gibi bölgelerde Mehmetçiğin konuşlandığı yerlere ilişkin istihbaratı ABD, terör örgütüne doğrudan iletiyor. İHA ve uydudan elde edilen görüntüler, işgal altındaki Afrin'in kent merkezinin 5 kilometre batısında kurulan savunma merkezindeki izleme birimine gönderiliyor.

ESAD'A ÖFKE SELİ

Suriye'nin İdlib kentinde halk bir yandan Türk askerini bağrına basarken bir yandan da ülkedeki katliamların baş sorumlusu Beşşar Esad'a öfke kusuyor. İdlibliler dün, Esad rejiminin ve destekçilerinin ülke genelinde işledikleri suçlara dikkati çekmek için 'Suriye Öfkesi Günü' adı altında gösteriler düzenledi. Gösterilerde Suriyeliler, rejimin işlediği suçları protesto etti.Kaynak: YeniŞafak

Kaynak: haberinburada