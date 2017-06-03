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abd pekin'i uyardı! 'kabul etmeyeceğiz'

ABD PEKİN'İ UYARDI! 'KABUL ETMEYECEĞİZ'

Singapur'da ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Savunma Bakanları güvenlik zirvesinde bir araya geldi.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:31
Puan Ver : Abd Pekin'i Uyardı! 'kabul Etmeyeceğiz'(10/10)10


Singapur'da ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Savunma Bakanları  güvenlik zirvesinde bir araya geldi.  Zirvenin Gündeminde Çin'in ihtilaflı sular olan Güney Çin Denizi üzerindeki yapay adaları ve bu adalardaki militarist yapılanmaları bulunuyordu.



Konferansta konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis Çin'i açık bir şekilde uyardı ve ‘ABD'nin Çin'in yapay adalardaki askeri yapılanmasını kabul etmeyeceğini' açıkladı.



 



kaynak:milliyet








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