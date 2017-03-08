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abd: ortak hedefimiz ışid olacak

ABD: ORTAK HEDEFİMİZ IŞİD OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Başkan Donald Trump'ın yönetimi devralmasından bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:07
Puan Ver : Abd: Ortak Hedefimiz Işid Olacak(5/10)5


Toner toplantıda, "Menbiç'te Amerikan bayrağı uçuşuyor, bölgede Amerikan askerleri var. Türkiye kente girebileceği tehdidinde bulunuyor, rejim girmek için hazırlanıyor. Suriye'de Menbiç'teki duruma karşı ABD'nin pozisyonu nedir?" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin bütün taraflara IŞİD ile mücadeleye odaklanma mesajı vermek istediğini söyledi.



'Ortak hedefimiz IŞİD olacak'



Sözcü Vekili Mark Toner, El Bab'ın doğu yanının çok karışık bir bölge olduğunu belirterek, "Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı IŞİD ile mücadele etmek. Bölgede gerginlik yaşanmasını istemiyoruz. Dar bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda gereksiz veya istem dışı gerginliğin yaşanmasını istemiyoruz. Durum yeterince gergin ve hareketli. Bütün taraflara IŞİD ile mücadeleye odaklanmaları gerektiği mesajını yolluyoruz. ABD, koalisyon müttefiklerimiz ve ortak güçlerle yakın eş güdüm içinde olmayı sürdürecek ve ortak hedefimiz IŞİD olacak" dedi.



 



kaynak:milliyet








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