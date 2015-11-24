

Google'ın sahibi olduğu Boston Dynamics isimli firma geçtiğimiz yıldan bu yana yayınladığı videolar ile dikkatinizi mutlaka çekmiştir.



Firma, şimdiye kadar yapılmış en verimli ve gerçekçi robot projeleri üzerinde çalışıyor. Her türlü zorlu koşula dayanabilen, ortama göre davranan ve engellerden atlayabilen robotuyla dikkat çeken Boston Dynamics, artık askeri alanda da karşımıza çıkacak.



ABD Deniz Kuvvetleri, resmi internet sitesinde Boston Dynamics'in robotları ile antrenmana başladığını duyurdu. Operasyonlarda kullanılmak üzere yapılan tatbikatlarda robotun sınırları ve kullanım alanları gözden geçirilecek.



500 metreye kadar bir bilgisayar veya başka türden bir kontrolcüyle yönetilebilen robot yaklaşık 75 kg ağırlığa sahip. Askeriye için operasyonlarda canlı köpek eğitmekten çok daha pratik olacağı söyleniyor.







Baskınlarda ve tehlikeli ortamlarda insan kaybının önlenmesi amacıyla denenen robot, bilim, teknoloji ve askeri camialar için önemli bir adım.



Yıllardır farklı farklı firmalar zaten çeşitli robotlar ile karşımıza çıkıyordu. Ancak böylesine gelişmiş bir robot daha önce herhangi bir askeri birlik tarafından kullanılmamıştı.



Dolayısıyla savaşlara bile yön verebilecek olan bu teknoloji ilgi çekici. Aşağıdaki karede bir tatbikatı görebilirsiniz.



