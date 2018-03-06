ABD ONLARI KONUŞUYOR! ADRİANA İLE METİN AYRILDI
Evlenecekleri konuşulan Metin Hara ile Adriana Lima yolları ayırdı. İkilinin ayrılık haberini ABD basını duyurdu.
Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara- Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu. İkili tam evlenmeye hayalleri kurarken ayrılık kararı aldı.
OSCAR'A YALNIZ KATILDI
New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima yeniden bekar hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.
METİN, ADRİANA'YI TAKİPTE ÇIKARDI
Ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Adriana Lima sosyal medya hesabından Metin Hara'yı takip etmeye devam ediyor ancak Metin Hara, Lima'yı takip etmeyi bıraktı.
EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ
Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti. Adriana Lima dün gerçekleşen Oscar ödül törenine ve after partiye tek başına katılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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