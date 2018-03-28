ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 4 yılda Irak ve Suriye'de en az 855 sivili öldürdüğünü itiraf etti.

RAPOR HAZIRLAYIP RAKAM VERDİLER

Uluslararası koalisyonun hazırladığı aylık rapora göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye 2014 yılından bu yana devam eden koalisyon, Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarında en az 855 kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

"KASIT YOK" DEDİLER

Raporda "Doğal Kararlılık Harekatı'nın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bugün itibarıyla en az 855 kişi kasıt olmadan öldürüldü" dendi.

Kaynak: haberinburada