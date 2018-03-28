ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN İTİRAF: EN AZ 855 SİVİL ÖLDÜRDÜK
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 4 yılda Irak ve Suriye'de en az 855 sivili öldürdüğünü itiraf etti.
RAPOR HAZIRLAYIP RAKAM VERDİLER
Uluslararası koalisyonun hazırladığı aylık rapora göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye 2014 yılından bu yana devam eden koalisyon, Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarında en az 855 kişinin ölümüne sebebiyet verdi.
"KASIT YOK" DEDİLER
Raporda "Doğal Kararlılık Harekatı'nın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bugün itibarıyla en az 855 kişi kasıt olmadan öldürüldü" dendi.
Kaynak: haberinburada
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